مصر والسعودية تبحثان سبل دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي

2022/09/12 | 12:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بحث أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، مع أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، سبل دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي بين مصر والسعودية، بحضور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات …

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