بالوثيقة.. ديوان الوقف السني يصدر بيانا مطلبيا غاضبا بعد إساءة الكربلائي

2022/09/12 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

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ديوان الوقف السني يصدر بيانا مطلبيا غاضبا بعد إساءة الكربلائي المركز الخبري الوطني.

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