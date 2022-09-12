مصرف الدم في كربلاء مستمر بإستقبال المتبرعين من المواطنين والزائرين

2022/09/12 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف مستمر في استقبال المُواطنين والزائرين من المتبرعين ضمن خطة الطوارئ الخاصة بزيارة الاربعين.

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