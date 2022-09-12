هل (وفاة) التحالف الثلاثي شكليّة.. والتنسيق مستمر خلف الكواليس؟

2022/09/12 | 12:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لم يعد التحالف الثلاثي قادرا على امتصاص صدمات الأحداث التي ضعضعت البناء، منذ انسحاب...

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والتنسيق مستمر خلف الكواليس؟ أولاً على المسلة.

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