وكيل وزير سابق يقوم بأعمال الابتزاز والمساومة

2022/09/12 | 12:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين 09/12/2022، صدور أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزيرٍ سابقٍ لإقدامه...

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