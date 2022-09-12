الديمقراطي والسيادة يبلغان التنسيقي: لن نذهب مع أي حكومة دون موافقة الصدر 

2022/09/12 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ابلغا الاطار التنسيقي بانهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها.

وقالت المصادر، ان “موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة الأخير لا يعني التخلي عن التنسيق مع التيار الصدري، كما ان الطرفين ابلغا الإطار التنسيقي انهما لن يذهبا مع تشكيل أي حكومة دون موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر عليها”.

وبينت ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لن يكونا مع طرف الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري اطلاقاً، بل هما سيعملان على تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، وإذا لم ينجحا بذلك فلن يكونا مع الاطار ضد التيار، ولن يذهبا لتشكيل الحكومة مع وجود معارضة للصدريين عليها”.

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