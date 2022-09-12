إيران في موقف جديد تجاه السعودية: هذا ما على الرياض أن تتبناه

2022/09/12 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن إيران ليس لديها شروط مسبقة في محادثاتها مع السعودية، داعيا الرياض إلى تبني “نهج بناء” لتحسين العلاقات.وقال كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، “إيران سترد بشكل متناسب على أي خطوة بناءة من جانب السعودية”.وتخوض الرياض وطهران صراعا إقليميا على النفوذ […]

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