بالصور:أساتذة وطلبة جامعة كربلاء يقدمون الخدمات لزائري أربعينية الإمام الحسين المتجهين صوب كربلاء

2022/09/12 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جامعة كربلاء موكبها الخاص

بتقديم الخدمات الى زائري اربعينية

الامام الحسين عليه السلام , بمشاركة

اساتذة وموظفي وطلبته الجامعة .

وقال رئيس الجامعة الدكتور باسم

السعيدي لوكالة نون الخبرية ان جامعة

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