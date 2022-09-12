خلية الإعلام الحكومي: خطة جديدة لتغذية أهوار الجنوب ومنع سكانها من الهجرة

2022/09/12 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الحكومي، الاثنين،

عن خطة مركز إنعاش الأهوار والأراضي

الرطبة العراقية، التابع لوزارة

الموارد المائية، للتقليل من آثار

الشحة الحالية بشأن تغذية أهوار

المحافظات الجنوبية، ومنع ارتحال وه

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