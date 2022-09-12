محمد علاوي :تحدثت مع الإيرانيين لمنع اندلاع الحرب الاهلية بالعراق

2022/09/12 | 12:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

كتب الأخ اياد السماوي قبل يومين

تغريدة ذكر فيها العبارات التالية (ان

وفداً صدرياً يزور طهران، واتضح ان هذا

الوفد كان بصحبة محمد توفيق علاوي

لاقناع الإيرانيين للتدخل لفرض علاوي

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