مصرف الرافدين يعلن اطلاق سلف جديدة للموظفين والعقود والقوات الامنية

2022/09/12 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد انه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ ملايين وحتى … Readmore

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