تحالف سيادة يطالب باصدار امر اعتقال لباسم الكربلائي بعد إساءته للرموز الدينية

2022/09/12 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، الى اصدار مذكرة قبض ومنع من إقامة المجالس الحسينية على المدعو باسم الكربلائي لإساءته للرموز الدينية وتهجمه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال الدهلكي في بيان صحفي … Readmore

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