2022/09/12 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: di36eUaTGcE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموقف الجديد للديمقراطي الكوردستاني والسيادة.. تحالف إنقاذ وطن بين ردة فعل الصدر ومراهنات الإطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموقف الجديد للديمقراطي الكوردستاني والسيادة.. تحالف إنقاذ وطن بين ردة فعل الصدر ومراهنات الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).