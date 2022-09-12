2022/09/12 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموقف الجديد للديمقراطي الكوردستاني والسيادة.. تحالف إنقاذ وطن بين ردة فعل الصدر ومراهنات الإطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: di36eUaTGcE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموقف الجديد للديمقراطي الكوردستاني والسيادة.. تحالف إنقاذ وطن بين ردة فعل الصدر ومراهنات الإطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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