2022/09/12 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم البنك المركزي اللبناني لرويترز إن البنك توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين ، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الضخ بشكل كبير، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. البنك المركزي يرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. البنك المركزي يرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).