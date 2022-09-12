2022/09/12 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، القبض على 8 متهمين بـ"التطرف" في محافظة النجف.

وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف من القاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة".

وأضاف البيان، ان "المتهمين ضُبط بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية".وأشار الى انه "جرى تدوين أقوال جميع المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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