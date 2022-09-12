بغداد.. نزاع عشائري يخلف العديد من المصابين والقوات الأمنية تتدخل

2022/09/12 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنافاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على اربعة اشخاص بحوزتهم بندقية كلاشنكوف في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية قبضت على اربعة اشخاص؛ لقيامهم بأطلاق النار اثر نشوب مشاجرة عشائرية ضمن منطقة ابي غريب مما ادى الى اصابة (٥) اشخاص".وأضاف: "تم ضبط سلاح نوع بندقية كلاشنكوف من قبل القوات الامنية بحوزة المتهمين".

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