الأمن الوطني في النجف يعتقل 8 متهمين بالتطرف (صورة)

2022/09/12 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، القبض على (8) متهمين بالتطرف في النجف.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزه في محافظة النجف من القاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة".

وأضاف أنه "ضُبطت بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية".

وأشار الى أنه "جرى تدوين أقوال جميع المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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