السليمانية تحدد موعد البدء بالعام الدراسي الجديد

2022/09/12 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام تربية السليمانية، دلشاد عمر،اليوم الاثنين، تحديد الثلاثاء المقبل لبدء العام الدراسي الجديدة، مبينا أن حكومة اقليم كردستان خصصت 20 مليار دينار لتوفير المستلزمات.

وقال عمر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم إصدار عدة قرارات وزارية هذا العام لتسهيل تعيين المعلمين ونقل التلاميذ والطلبة، كما أن 84% من الكتب الدراسي وصلت لغاية الآن".

واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان 20 مليار دينار لتوفير المستلزمات منها 5 مليارات دينار للسليمانية، مضيفا ان الايام الثلاثة الاولى من الدراسة ستخصص لتوعية التلاميذ حول مواضيع مختلفة".

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