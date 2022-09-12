ميسان تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس

2022/09/12 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكرت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان ليومي الاربعاء والخميس 14 – 15 / 9 / 2022 بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

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