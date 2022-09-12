2022/09/12 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هجمات 11 أيلول..
ماذا تركت في بغداد ؟ | تقرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات 11 أيلول.. ماذا تركت في بغداد ؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ماذا تركت في بغداد ؟ | تقرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات 11 أيلول.. ماذا تركت في بغداد ؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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