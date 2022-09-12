تحويل منزل الجواهري إلى متحف تكريما لذكرى الشاعر العراقي الراحل

2022/09/12 | 13:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول بيت الشاعر العراقي الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري إلى متحف ومركز ثقافي يستقبل زواره في بغداد منذ أغسطس/آب الماضي.

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