المرور العامة تعلن الطرق المقطوعة في بغداد

2022/09/12 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، الطرق المغلقة خلال الزيارة الاربعينية في العاصمة بغداد ، فيما بينت موعد اعادة فتحها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد زياد القيسي:”حالياً تمَّ قطع الطريق المؤدي من سيطرة الحسينية باتجاه الشعب مروراً بتقاطع الشعب سوق شلال ، باتجاه جسر الشعب القريب من منطقة الصليخ، عبور يسار على طريق المرور السريع القناة “.

واضاف :” ان “هذا القطع يصل في الممر الايمن الى منطقة بغداد الجديدة صعوداً على الجسر العنكبوتي المؤدي الى منطقة الدورة ، وبالتالي الى نزلة جسر بغداد الرابطة منطقة الدورة بسيطرة الاقواس وبالسيطرة 75 ذهاباً الى منطقة المحمودية”.

وتابع :” ان القطوعات شملت ايضاً الشوارع من سيطرة ام الطبول باتجاه منطقة البياع باتجاه تقاطع الدورة جسر بغداد الى المحمودية ، اذ تم قطعه وتخصيص الممر الأيمن للزائرين”.

وبين القيسي، أن “الطريق من تقاطع البياع باتجاه حي العامل باتجاه منطقة الشباب نزولاً على منطقة شهداء السيدية شملت ايضا قطع الجانب الأيمن وتخصيصة للزوار”، مشيراً الى أن “بقية الممرات لم تشمل بالقطع وأصبحت ذهاباً واياباً للمركبات “.

واكد :” ان جسر محمد القاسم غير مشمول بعملية القطع، وان الكثافات المرورية بالمناطق الأخرى تحت السيطرة “.

واوضح مدير عام العلاقات والإعلام، أن “الكثافة المرورية للزيارة في يومي الاثنين والثلاثاء فقط ، و ابتداءً من يوم الخميس سيتم فتح الطرق التي عبرها الزائرون في بغداد”.

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