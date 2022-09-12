بالأرقام.. احصائية جديدة باعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر 7 منافذ ليوم واحد

2022/09/12 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إحصائية جديدة بأعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر 7 منافذ ليوم أمس.

وقال مدير إعلام الهيئة علاء الدين القيسي، إنَّ “المنافذ سجلت أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر 7 منافذ حدودية ليوم أمس الأحد الموافق 11 من أيلول الحالي”، مبيناً، أنَّ أعداد “الوافدين كانت كالآتي: (منفذ زرباطية 64094 وافداً، منفذ الشلامجة 34959 وافداً، منفذ الشيب 23841 وافداً، منفذ المنذرية 14965 وافداً، منفذ مطار النجف 16393 وافداً، منفذ سفوان 2007 وافدين، منفذ مطار بغداد 214 وافداً)، ليكون المجموع عبر هذه المنافذ هو 156 ألفاً و473 وافداً”.

وتابع، أنَّ “أعداد المغادرين ليوم أمس (منفذ زرباطية 22579 مغادراً، منفذ الشلامجة 31570 مغادراً، منفذ الشيب 17303 مغادرين، منفذ المنذرية 8839 مغادراً، منفذ سفوان 212 مغادراً، مطار النجف الدولي 4274 مغادراً)”، موضحاً ان “مجموع المغادرين عبر هذه المنافذ هو 84 ألفاً و777 مغادراً”.

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