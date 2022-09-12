يرفعون شعار “البيعة لله”.. القبض على 8 متهمين بـ”التطرف الديني” في النجف

2022/09/12 | 13:37 - المصدر: وكالة خبر

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وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف من القاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة ، إذ ضُبطت بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية.

وقد جرى تدوين أقوال جميع المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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