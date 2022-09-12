هيثم بعيوي: نفط الوسط لايعاني من أزمة ماليّة

2022/09/12 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكَّد نائب رئيس الهيأة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي هيثم عباس بعيوي، أنَّ النادي لايمرُّ بأيّ أزمة ماليَّة، مكذّباً ما يتناوله البعض عن هجرة اللاعبين.وقال بعيوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، لقد" تضاربت الأنباء في الآونة الأخيرة عن وجود أزمة ماليَّة تعصف بالنادي، مما أدَّى الى هجرة عدد من لاعبي الفريق "، مبيناً، أنَّ" كلَّ ما ينتاوله البعض بهذا الخصوص هو عارٍ عن الصحة والنادي لا يمر بأيّ أزمة ماليَّة "، مبيناً، أنَّ" الفريق يعسكر في محافظة أربيل بصفوف متكاملة، وسيستمر المعسكر لمدة 14 يوماً تتخلله مجموعة من المباريات الودّيَّة ".وأضاف بعيوي، أنَّ " وزارة النفط وفَّرت الأموال المخصصة للنادي حسب قانون مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون ميزانية الأندية المؤسساتية ملياري دينار ويجري العمل به ولا توجد اي معوقات تذكر "، لافتاً الى أن" الهيأة الإدارية للنادي والمتمثلة بمدير عام شركة انابيب النفطية ماجد عبد الرضا الكناني، قد وفَّرت جميع متطلبات النادي بجميع نشاطاته وفرقه المشاركة في المنافسات المحلية وسخَّر كل الإمكانيات والجهود بما ينسجم مع الضوابط والأنظمة والقوانين لتذليل الصعوبات المالية كافة ".

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