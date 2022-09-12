النجف: حملة ضد المتطرفين تسفر عن اعتقالات وضبط مئات الكتب والمنشورات

2022/09/12 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الأمن الوطني في النجف، اليوم الاثنين، القبض على ثمانية متهمين بـ “التطرف”.وذكر بيان تلقته ايرث نيوز، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف من القاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة ، إذ ضُبطت بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي […]

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