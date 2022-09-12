2022/09/12 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

حسابات الدولة لغاية تموز 2022 منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية

نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة = 96%

نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات العامة = 4%

نسبة الانفاق الاستثماري الفعلي الى النفقات العامة = 7.6%

نسبة الاتفاق الاستثماري الفعلي للزراعة والصناعة معا الى النفقات الاستثمارية = 7.6%

نسبة الرواتب والرعاية الاجتماعية الى النفقات الجارية = 71.6%

هذه المؤشرات تعطي انطباعا اوليا بأن الورقة البيضاء لم تستطع تقويم الاعوجاج وتصحيح مسار الاقتصاد العراقي بسبب كلفتها الاجتماعية الباهظة وبسبب عدم توافر الشفافية و البيئة الاجتماعية والسياسية الداعمة لها

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات سلبية في الحسابات المالية.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات سلبية في الحسابات المالية.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).