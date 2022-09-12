صدور أمر قبض بحق وكيل وزير سابق

2022/09/12 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ وكيل

وزيرٍ سابقٍ؛ لإقدامه على ابتزاز

ومساومة مُدير إحدى الشركات الأهليَّة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة

تلقته وكالة نون ا

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