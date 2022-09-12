القبض على (8) متهمين بالتطرف في النجف

2022/09/12 | 13:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضُبطت بحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي.

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