2022/09/12 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بات نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رابع أفضل هداف في تاريخ النادي، بعد هدفه ضد ستاد بريست، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.ووفقا لموقع Get Football French News، فإن نيمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برقم قياسي..



نيمار يدخل تاريخ باريس سان جيرمان المركز الخبري الوطني.

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