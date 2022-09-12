مصر.. العثور على قوالب لـ

2022/09/12 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت البعثة الأثرية المصرية في منطقة آثار سقارة مؤخرًا قوالب من جبن الحلوم داخل أواني فخارية.ولا تزال هناك مجموعة أخرى من الأواني المغلقة تمامًا.

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