2022/09/12 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نقلت وكالة مهر شبه الرسمية، الاثنين 09/12/2022، عن قائد القوات البرية الإيرانية قوله إن...

ظهرت المقالة إيران: طورنا طائرة مسيرة مصممة لضرب تل أبيب وحيفا في إسرائيل أولاً على المسلة.

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