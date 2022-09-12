2022/09/12 | 13:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين 09/12/2022، حكماً بشرعية قرار إعفاء محافظ بابل السابق حسن...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تصدر حكما بأحقية علي وعد علاوي لمنصب محافظ بابل أولاً على المسلة.

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