وطني الصالات يصل طشقند ويلاعب أوزبكستان ودياً غداً

2022/09/12 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلَ، فجر اليوم الاثنين إلى العاصمةِ الأوزبكية (طشقند) وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالاتِ لخوضِ مباراتين وديتين أمام منتخبِ أوزبكستان، استعداداً لبُطولةِ نهائياتِ كأس آسيا التي ستقامُ في السابع والعشرين من شهرِ أيلول الحالي في دولةِ الكويت.

وتوجهَ المنتخبُ فور الانتهاءِ من إجراءاتِ مطار طشقند إلى مقرّ سكنه في فندقِ ( Inspira ).

ويقابلُ منتخبنا نظيره الأوزبكي يوم غدٍ الثلاثاء على قاعةِ Yunus Abad sport center في تمام الساعةِ الرابعة عصراً بتوقيتِ بغداد، بينما تقام المباراةُ الوديّة الثانية يوم الخميس المقبل في القاعةِ نفسها، قبل أن يشد الرحالَ فجر الجمعة إلى بيروت لخوضِ مباراتين وديتين مع منتخبِ لبنان.

وقالَ مدير الجهاز الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ، محمد ناظم الشريعة في بيان لاتحاد الكرة إن “اللعب أمام المنتخبِ الأوزبكي الذي يعدُّ من المنتخباتِ المتقدمة في القارةِ الآسيويّة هي فرصةٌ مفيدةٌ وتجربةٌ جيدةٌ لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرة بالاحتكاكِ مع منتخباتٍ لها باعٌ طويلٌ في كرة الصالات”.

وأضافَ إن “خوض مثل هكذا مبارياتٍ يكشفُ لنا المُستوى العام للمنتخبِ قبل الولوج في البُطولة”.

وتأتي هذه المبارياتُ كما هو معلوم في إطارِ البرنامج المُعد لتهيئةِ المنتخبِ لبُطولة نهائياتِ كأس آسيا، بعد أن وضعتنا القرعةُ إلى جانبِ منتخباتِ تايلند والكويت وعمان.

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