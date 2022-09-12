مسؤول أوروبي: مستعدون لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العراق

2022/09/12 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، أن تنامي احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية يحقق الاستقرار المالي، فيما أبدى سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا رغبة عدد من المصارف الأوروبية الكبيرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالعراق.

وقال بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيلا فاريولا، بحضور مدير عام مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا في العلاقات الاقتصادية والمصرفية الثنائية، لا سيّما في مجال التدريب".

وأكد مخيف، أن "هناك علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، ونحن نسعى إلى تطويرها"، مشيراً إلى "تنامي احتياطيات البنك المركزي العراقي من الذهب والعملات الأجنبية خلال السنتين الأخيرتين، وأثرها الإيجابي في تحقيق الاستقرار المالي في العراق".

وابدى المحافظ "رغبته في تعزيز التعاون في مجال التدريب للعاملين في القطاع المصرفي العراقي، والإفادة من الخبرات في المؤسسات المصرفية الأوروبية".

من جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبي، بـ"جهود البنك المركزي في خروج العراق من القائمة الاوروبية للدول عالية المخاطر"، مبيّنًا رغبته في "تعزيز العلاقات العراقية ـ الأوروبية في المجالات الاقتصادية".

ولفت إلى "رغبة عدد من المصارف الأوروبية الكبيرة في تمويل المشاريع الاستثمارية، لا سيّما في مجال الطاقة المتجددة، بالنظر إلى ما يملكه العراق من فرص في هذا الجانب"، مثمّنًا "موقف البنك المركزي العراقي واستقلاليته تجاه الأزمة السياسية، ومنوّهًا إلى حكمة الإدارة ومهنيتها العالية".

يذكر أنّ مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي يقيم سنويّاً العشرات من الدورات التدريبية لموظفي المصارف الحكومية والأهلية لتطوير إمكانيات العاملين فيها.

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