2022/09/12 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجحيشي: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسئ للصحابة وآل البيت

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