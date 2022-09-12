بغداد.. اغلاق مفاجئ لأحد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء

2022/09/12 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باغلاق مدخل المنطقة الخضراء من جهة مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية اغلقت مدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر المطار".

واوضح، أن "الدخول للمنطقة الخضراء يتم فقط لأصحاب الباجات فقط"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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