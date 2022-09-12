أمانة بغداد: فيلم وثائقي سينقل تفاصيل مراحل الإعمار ساحة التحرير

2022/09/12 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت أمانة بغداد، الاثنين 09/12/2022، عن تفاصيل إعمار قلب العاصمة وتحويلها لمناطق جذب سياحي،...

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