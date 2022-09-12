لبنان: قرار إعفاء التأشيرة ومنح الإقامة للعراقيين دخل حيز التنفيذ

2022/09/12 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الاثنين 09/12/2022، دخول قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة...

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