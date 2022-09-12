اجراء جديد من محافظة بغداد يخص المحاضرين

2022/09/12 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، إتخاذ إجراء جديد يخص المصادقة على قوائم المحاضرين في عام 2020. وقال قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “محافظ بغداد محمد جابر العطا، عقد إجتماعاً مع مدراء التربية في العاصمة، بمعية مدراء أقسام التعليم العام والملاك، لمناقشة موضوع الكُلف المالية الخاصة بالمحاضرين وآلية المصادقة […]

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