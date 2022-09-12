أوكرانيا تعلن تحرير 20 بلدة .. والكرملين سنحقق أهدافنا العسكرية

2022/09/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأوكراني، صباح الاثنين، استعادة «أكثر من 20 بلدة» خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.وقال في تقريره الصباحي «يتواصل تحرير البلدات في منطقتي خاركيف ودونيتسك» شرق أوكرانيا، موضحاً أنه على امتداد خط المواجهة «تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة» خلال 24 ساعة.وأكد تقرير الجيش «خلال تراجعها، تهجر القوات الروسية مواقعها على عجل وتفرّ».وتؤكد أوكرانيا أنها استعادت منذ مطلع سبتمبر، نحو 3000 كيلومتر مربع من أراضيها في منطقة خاركيف خصوصاً.ومساء الأحد، سجل انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق عدة في شرق البلاد وشمالها وجنوبها ووسطها، عزته السلطات الأوكرانية إلى قصف روسي.



وفي خاركيف طال القصف المحطة الحرارية رقم 5 وهي ثانية أكبر محطات البلاد على ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.وأعيد التيار سريعاً في أجزاء من المناطق المشمولة بالقصف.



وقال المسؤول في الرئاسة كيريلو تيموشينكو على تلغرام «أعيد التيار الكهربائي والمياه بنسبة 80%» في منطقة خاركيف.بدوره، أكد الكرملين، الاثنين، أن روسيا ستحقق أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، في أول تعليق من الكرملين على التقدم الكبير الذي يتحدث عنه الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف.وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا توجد مناقشات جارية حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة.ورفض بيسكوف الرد على أسئلة حول حشد محتمل لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا.

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