كيف يمكنك نقل البيانات من هاتف IPhone إلى أندريود؟

2022/09/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا اشتريت هاتف أندرويد Android جديدًا بعد أن كنت تمتلك هاتف iPhone فستجد نفسك مع قائمة تحقق طويلة جدًا من المهام.

سواء كنت تنتقل إلى هاتف Pixel 6 من جوجل Google أو هاتف سامسونج Samsung جديد مثل Galaxy Z Flip 4 القادم، يمكن أن يصبح تبديل أنظمة التشغيل بشكل سريع مشكلة إذا كنت لا تعرف الطريقة الأكثر فاعلية لنقل البيانات.

يكمن سر عملية النقل السهلة في المحول البلاستيكي الصغير الذي تتضمنه جوجل وسامسونج أحيانًا في العلبة.



إنه مثل استئجار نقّالين محترفين لنقل أغراضك وتفريغها وتزيين منزلك الجديد تمامًا مثل منزلك القديم.

يحتوي المحول على موصل USB-A من أحد الطرفين وموصل USB-C من الطرف الآخر يسمح لك بتوصيل هاتفك الجديد بهاتف iPhone القديم.



يمكنك أيضًا استخدام كابل USB-C للإضاءة للهواتف الأحدث مثل iPhone 11.

علاوة على ذلك باستخدام المحول سوف تنقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات والموسيقى وورق الحائط.

ويمكنك أيضًا استخدامه لتنزيل أي إصدارات أندرويد من تطبيقات iOS المجانية التي كانت لديك على هاتف أبل القديم تلقائيًا.

– كيفية التبديل من هاتف iPhone إلى هاتف Google Pixel

إذا كنت تقوم بالتبديل تحديدًا من هاتف iPhone إلى Google Pixel فإن أول شيء تريد فعله هو شحن كلا الهاتفين.

بعد ذلك ستوقف تشغيل iMessage عبر جميع أجهزة أبل الخاصة بك.



ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الرسائل، وأوقف تشغيل iMessage.

وفي حالة إذا كان هاتف Pixel الجديد مزودًا ببطاقة SIM فثبته وشغّل الهاتف وانقر على زر البدء.



بعد ذلك اتصل بشبكة Wi-Fi ثم حدد نسخ بياناتك.

افتح الآن هاتف iPhone القديم وضع كابل طاقة الإضاءة في الأسفل.



بعد ذلك قم بتوصيل الطرف الآخر بـ “المحول السحري” الذي تسميه جوجل محول التبديل السريع (QSA).

أخيرًا قم بتوصيل (QSA) بهاتفPixel .ويمكنك أيضًا استخدام كابل USB-C للإضاءة.

وعند الحاجة انقر فوق Trust على هاتف iPhone الخاص بك.



ثم سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على هاتف Pixel.

بعد ذلك اختر ما تريد نسخه بالضبط (الصور والموسيقى والرسائل وما إلى ذلك)، وانقر فوق نسخ.

حان الوقت الآن لكي يتولى هاتف Pixel نقل كل شيء.



واعتمادًا على مقدار الأشياء التي تنقلها يمكن أن يستغرق ذلك من بضع دقائق إلى بضع ساعات.

وأثناء حدوث النقل يمكنك الاستمرار في إعداد هاتفك مثل إضافة رقم تعريف شخصي أو إعداد مساعد جوجل وGoogle Pay.

وبمجرد اكتمال النقل تكون انتهيت.



تحقق للتأكد من أن كل ما تريد نقله نُقل بالفعل واستمتع بهاتفك الجديد.

– كيفية التبديل من هاتف iPhone إلى هاتف Samsung Galaxy

إذا حصلت على هاتف Samsung Galaxy جديد فإنه يأتي أيضًا بمحول، على الرغم من أنه يمكنك نقل بياناتك عبر شبكة Wi-Fi أيضًا.

استخدم المحول لأنه أسرع.



كما يمكنك أيضًا استخدام كابل USB-C إلى كابل الإضاءة لتوصيل الاثنين.

وتمامًا مثل نقل البيانات إلى هاتف Pixel فإن أول شيء عليك فعله هو التأكد من شحن كلا الهاتفين وإيقاف تشغيل iMessage على جهاز iPhone الخاص بك.

ومع ذلك، بخلاف هاتف Pixel، لديك خيار إعداد هاتف Galaxy الخاص بك على أنه جديد ثم نقل البيانات؛ ما يعني أنه يمكنك البدء في استخدام هاتفك على الفور بدلًا من الانتظار.

لبدء النقل افتح تطبيق Smart Switch على هاتف سامسونج الخاص بك.



قد يستغرق هاتفك دقيقة لتنزيل التطبيق.

بمجرد فتحه قد يُطلب منك إرسال البيانات أو تلقيها، انقر فوق “تلقي”.



بعد ذلك اختر الطريقة التي تريد نقلها: Wi-Fi أو كابل.

بعد ذلك عليك توصيل كلا الهاتفين بالمحول وكابل Lightning الخاص بهاتف iPhone .



وفي حالة إذا كنت تقوم بالتحويل عبر Wi-Fi فلا داعي لتوصيل الهاتفين معًا باستخدام كابل.

على هاتف iPhone انقر فوق Trust وعلى هاتف سامسونج سترى رسالة منبثقة تنص على الاتصال بهاتف iPhone الخاص بك.

وإذا كان هاتف iPhone الخاص بك يستخدم التشفير للنسخ الاحتياطي فقد تتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.



يجب أن تكون كلمة مرور معرف أبل الخاص بك.

بعد ذلك سيقوم هاتف سامسونج بفحص هاتف iPhone الخاص بك بحثًا عن البيانات.



قد يستغرق هذا بضع دقائق وبعد ذلك يمكنك اختيار نوع البيانات التي تريد إحضارها بالضبط.



ثم اضغط على سهم النقل.

يمكن أن يستغرق النقل الفعلي من دقيقتين إلى ساعة.



وبمجرد الانتهاء من ذلك انتقل إلى هاتف سامسونج الجديد الخاص بك وتحقق من بياناتك.



وفي حالة إذا لم تعثر على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في تطبيق المعرض فتحقق من تطبيق صور جوجل.

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