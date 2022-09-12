دراسة: التمارين الرياضية تقلل خطر الوفاة بنسبة 31%

2022/09/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلت دراسة، أجريت على 100 ألف شخص، على مدى 30 عاماً، إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية 600 دقيقة في الأسبوع، لديهم أقل خطر للوفاة، بنسبة تصل إلى 31%.

وذكرت الدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بنشاط بدني متوسط لديهم خطر أقل بكثير للوفاة، بنسبة 23%، في حين أن أولئك الذين شاركوا النشاط البدني القوي لديهم انخفاض بنسبة 26-31%.

وربطت الأبحاث السابقة بين التمارين البدنية المنتظمة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة، وضرورة أن يمارس البالغون ما لا يقل عن 300 دقيقة من النشاط البدني لإبقاء الجسد بصحة جيدة وفقاً لما نشرته وزارة الصحة الأمريكية والخدمات البشرية 2018.

وفي الدراسة الجديدة، توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة أو 600 دقيقة لجميع التمارين، كل أسبوع.

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