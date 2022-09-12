2022/09/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل وزارة المالية: تشكيل لجنة لتدقيق قوائم اسماء المحاضرين اللجنة المالية النيابية تبحث مع وكيل وزارة المالية آلية تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل وزارة المالية: تشكيل لجنة لتدقيق قوائم اسماء المحاضرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزارة المالية: تشكيل لجنة لتدقيق قوائم اسماء المحاضرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزارة المالية: تشكيل لجنة لتدقيق قوائم اسماء المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).