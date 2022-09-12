محافظة بغداد توجه دعوة لجميع محاضري 2020

2022/09/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، دعوة هامة لجميع محاضري 2020، فيما كشفت اتخاذ إجراءٍ جديدٍ يخص المصادقة على قوائم المحاضرين في عام 2020.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان […]

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