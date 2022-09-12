2022/09/12 | 14:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تؤكد عدم ممانعتها تحويل العقود والأجراء ضمن قانون الدعم الطارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تؤكد عدم ممانعتها تحويل العقود والأجراء ضمن قانون الدعم الطارئ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تؤكد عدم ممانعتها تحويل العقود والأجراء ضمن قانون الدعم الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).