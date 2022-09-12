عمليات كربلاء: لا قطوعات حتى الآن والوضع الأمني جيد جداً

2022/09/12 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنفيذ الخطة بدقة وتنسيق عال مع جميع الجهات الأمنية.

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