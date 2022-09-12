2022/09/12 | 14:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YmN7xE3UZVo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. استنفار خدمي كبير استعداداً لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسينع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. استنفار خدمي كبير استعداداً لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسينع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).