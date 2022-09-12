خلال زيارته لوزارة الثقافة.. الكاظمي: ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية في مجتمعنا الأهمية البالغة

2022/09/12 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة إلى

وزارة الثقافة، وترأس اجتماعاً

لكوادرها الإدارية والفنية المتقدمة،

بحضور السيد وزير الثقافة.

وأكد سيادته على ضرورة إيلاء الجوانب

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