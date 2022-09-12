مهمة لم يكن يتوقعها الشيف السابق للملكة إليزابيث..ماذا عن الطريقة الغريبة التي حصل بها على وظيفته؟

2022/09/12 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الطاهي الشخصي السابق للملكة إليزابيث الثانية، دارين ماكغريدي، بعضًا من ذكرياته أثناء طهيه للعائلة المالكة ويكشف عن بعض الأطعمة المفضلة للملكة الراحلة، والطريقة الغريبة التي حصل بها على وظيفته في القصر.

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